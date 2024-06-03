Yaz Tatiline ve Kurban Bayramı'na Sayılı Günler Kala Oto Tamir Ustaları Uyarıyor - Son Dakika
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Yaz Tatiline ve Kurban Bayramı'na Sayılı Günler Kala Oto Tamir Ustaları Uyarıyor

Yaz Tatiline ve Kurban Bayramı\'na Sayılı Günler Kala Oto Tamir Ustaları Uyarıyor

Yaz tatiline ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, oto tamir ustaları araç sahiplerini uyarıyor. Aydın'da araçların yaz ve kış mevsimine göre ayar ve bakım yapılması gerektiği vurgulanırken, uzmanlar güvenli ve sağlıklı bir yolculuk için araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

03.06.2024 16:35
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Yaz tatiline ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, oto tamir ustaları yola çıkacak sürücüleri uyardı. Araçların yaz ve kış mevsimine göre ayar ve bakım yapılması gerektiğini ve özellikle yaz sıcağının oldukça fazla hissedildiği Aydın'da bunun ihmal edilmemesini öneren Onur Aydın, "Güvenli ve sağlıklı bir yolculuk için araçların bakımları ihmal edilmemeli" dedi.

Okulların kapanmasına ve Kurban Bayramına sayılı günler kala sanayide işler de yoğunlaşmaya başladı. Aydın'da yıllardır araç bakım onarım ve servis hizmeti veren işetmenin ustalarından Onur Aydın, uzun yola çıkmadan önce mutlaka araçların kontrolden geçirilmesini tavsiye etti.

Araçların, lastikleri, yağ ve su seviyesi, aydınlatması, silecekleri ve evrakların dikkat edilmesi gerekliliğini belirten Aydın, "Tatil sezonu başlıyor. Özellikle kavurucu sıcakların yaşandığı yazın araçların bakım onarımı daha da önemli. Öncelikle yürüyen aksamlar kontrol edilmeli. Motor yağı, aracın suyu, klimaların gazı, lastikler mutlaka kontrol edilmeli. Son yıllarda yolcu ve sürücü bilinci arttı. Bu nedenle tatil sezonunun yaklaşması ile birlikte sanayide yoğunluk da artmaya başladı" diye konuştu.

Yolculuk öncesi araç bakımının yaptırılmasının can güvenliğinin yanı sıra ileride oluşabilecek büyük maddi hasarların da önüne geçeceğini belirten usta Ali Aksak, "Araçların uzun yolculuklar öncesi mutlaka bakımdan geçmesi gerekir. Değişmesi gereken parça, mevsime uygun olmayan lastik ve bakıma ihtiyaç duyan motor, uzun yolda ciddi sıkıntıya neden olabiliyor. Hem yolculuğun sıhhati hem de aracın sıhhati için rutin bakımların yanı sıra yaz ve kış bakımları ihmal edilmemelidir" diyerek herkese kazasız yolculuklar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaz Tatiline ve Kurban Bayramı'na Sayılı Günler Kala Oto Tamir Ustaları Uyarıyor - Son Dakika

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