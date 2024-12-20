Yazar Altay Cem Meriç\'ten Okuma ve Yaşama Dair Söyleşi

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Sultangazi Belediyesi'nce düzenlenen programda yazar Altay Cem Meriç, katılımcılarla Okumak ve Yaşamak üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi'nin Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında düzenlediği programlar büyük bir ilgi görüyor. Etkinlikler kapsamında dün akşam yazar Altay Cem Meriç, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda okuyucuları ve Sultangazililerle bir araya geldi. Katılımcılara okumak ve yaşam üzerine düşünme fırsatı sunmayı amaçlayan programda Altay Cem Meriç, konuklarıyla interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören program sonunda Altay Cem Meriç, katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL