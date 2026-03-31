Yazıcıoğlu ve Arkadaşları Anıldı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden dava arkadaşları, vefatlarının 17'nci yılında düzenlenen programla anıldı.

İlçe merkezi Hz. Ali Camii önünde gerçekleştirilen anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve İsmail Güneş için dualar edildi. Hz. Ali Camii'nde öğle namazının ardından mevlit okutuldu. Programa katılan vatandaşlar, edilen dualara eşlik ederek merhumlar için rahmet diledi. Mevlidin ardından cami çıkışında cemaate ve vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Duygusal anların yaşandığı programda, katılımcılar Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.