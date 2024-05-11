Yaban domuzları, Hatay'ın Defne ilçesinde besleniyor - Son Dakika
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Yerel

Yaban domuzları, Hatay'ın Defne ilçesinde besleniyor

Yaban domuzları, Hatay\'ın Defne ilçesinde besleniyor

Hatay'ın Defne ilçesinde yem bulamayan yaban domuzları, Tahsin Altınöz tarafından köpek maması ve yemek artıklarıyla besleniyor. Altınöz, depremin ardından domuzları beslemeye başladı ve hayvanlar kendisine alıştı.

11.05.2024 10:01
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Hatay'ın Defne ilçesinde yem bulamadıkları için Dursunlu Mahallesi'ni mesken tutan yaban domuzları, Tahsin Altınöz tarafından köpek maması ve yemek artıklarıyla besleniyorlar.

Doğada yem bulamayan yaban domuzları kent merkezine inmeye devam ediyor. Hayvanların insanlara zarar vermemesi için harekete geçen Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Tahsin Altınöz, depremin ilk günlerinden itibaren yaban domuzlarını beslemeye başladı. Asrın felaketinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hayvanların sık sık geldikleri bölgede Altınöz, domuzları yemek atıkları ve köpek mamasıyla besliyor. Her akşam beslenmek için Altınöz'ün yaşadığı bölgeye gelen hayvanların köpek maması ve yemek artığı yediği anlarsa cep telefonuyla görüntülendi.

"Yabani domuzlara yemek atıkları ve köpek maması veriyorum"

Domuzların kendisine alıştığını dile getiren Altınöz, "Depremden bu yana bu çadırda olduğumuz ve yavruyken onları beslediğim için yaban domuzları baya alıştı. Yabani domuzlara yemek atıkları ve köpek maması veriyorum. Domuzlar benden korkmuyorlar. Yanıma kadar geliyorlar. İlk başlardan biraz daha yabanilerdi. İlk başlarda daha uzağa koyuyordum. Sonra yemeği çadırın yanına koydum ve çadırın dibine kadar geliyorlar. Benden korkmuyorlar, alıştılar. Her akşam saat 9'da geliyorlar. Sürü halinde geliyorlar. Bazı alışmış yavrular bu taraflara gelir ve ailesi de diğer tarafta beklerler" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaban domuzları, Hatay'ın Defne ilçesinde besleniyor - Son Dakika

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