Yemekhanelerde Kalite Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Yemekhanelerde Kalite Protokolü İmzalandı

Yemekhanelerde Kalite Protokolü İmzalandı
13.07.2026 17:32
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Atatürk Üniversitesi, Türk Kızılay ile beslenme hizmetlerinde kaliteyi artırmak için protokol imzaladı.

Üniversite yemekhanelerinde kalite standartlarını yükseltecek protokol için imzalar atıldı

Atatürk Üniversitesi, öğrenci odaklı hizmet anlayışını daha ileri seviyeye taşımaya yönelik önemli bir iş birliğine daha imza attı. Üniversite bünyesinde sunulan beslenme hizmetlerinin kalite, hijyen, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik standartlarının geliştirilmesi amacıyla Atatürk Üniversitesi ile Türk Kızılay arasında "Beslenme Hizmetleri ve Akreditasyonu İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde protokole, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez imza attı.

İmzalanan protokol ile üniversitenin yemek üretim, depolama ve servis süreçlerinin ulusal standartlar doğrultusunda değerlendirilmesi, akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi, personelin eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi ve olası afet durumlarında koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Beslenme Hizmetlerinde Kalite ve Güven Esas Alınacak

Protokol kapsamında Türk Kızılay uzmanları tarafından üniversiteye ait yemekhane, mutfak ve depolama alanlarında hijyen, gıda güvenliği ve beslenme kriterlerine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirilecek. Belirlenen standartları başarıyla karşılayan birimler, Kızılay Beslenme Akreditasyon Belgesi ile belgelendirilecek.

Bunun yanında, üniversite personeline yönelik gıda güvenliği, hijyen uygulamaları ve afet dönemlerinde beslenme organizasyonlarına ilişkin eğitim programları düzenlenecek. Atatürk Üniversitesi ise akreditasyon sürecinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli teknik, akademik ve kurumsal desteği sağlayarak belirlenen standartların uygulanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarını hayata geçirecek.

Afet Yönetiminde Ortak Hareket Kabiliyeti Güçlenecek

Protokol yalnızca kurumsal beslenme hizmetlerinin geliştirilmesini değil, aynı zamanda afet ve acil durumlarda bölgesel beslenme organizasyonlarının daha etkin yürütülmesini de kapsıyor.

Bu doğrultuda taraflar; sosyal sorumluluk projeleri, beslenme bilincinin artırılması, afet yönetimi uygulamaları, lojistik planlamalar ve Ar-Ge faaliyetlerinde ortak çalışmalar gerçekleştirerek toplum yararına yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Kaliteli Beslenme Hizmeti, Nitelikli Üniversite Yaşamının Ayrılmaz Bir Parçasıdır"

İmzalanan protokolün ardından değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilerin ve üniversite mensuplarının sağlıklı, güvenilir ve kaliteli beslenme hizmetlerine erişiminin kurumsal öncelikler arasında yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteler yalnızca eğitim ve bilim üreten kurumlar değil; aynı zamanda öğrencilerine güvenli, sağlıklı ve kaliteli yaşam alanları sunmakla da sorumludur. Türk Kızılayı ile imzaladığımız bu iş birliği protokolü sayesinde yemekhanelerimizde sunulan hizmetleri ulusal akreditasyon kriterleri doğrultusunda değerlendirme ve sürekli geliştirme imkanı elde edeceğiz. Gıda güvenliği, hijyen ve kalite standartlarının kurumsal bir sistem içerisinde sürdürülebilir hale getirilmesi, öğrencilerimizin ve personelimizin memnuniyetine doğrudan katkı sağlayacaktır."

Kızılay'ın afet yönetimi ve beslenme organizasyonlarındaki köklü tecrübesinin de önemli bir kazanım olacağını ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu protokolü yalnızca bir akreditasyon süreci olarak değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda afetlere hazırlık, toplumsal dayanışma, sosyal sorumluluk ve ortak proje geliştirme kültürünü güçlendirecek stratejik bir iş birliği olarak görüyoruz. Türk Kızılayı'nın bilgi birikimi ve kurumsal deneyimiyle üniversitemizin akademik gücünü bir araya getirerek hem öğrencilerimize hem de toplumumuza değer katacak örnek çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu anlamlı iş birliğinin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyor, Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Sayın Dr. Hüseyin Bekmez'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kurumsal İş Birliğiyle Sürdürülebilir Kalite Hedefi

Atatürk Üniversitesi ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokolün, üniversite yemek hizmetlerinde kalite güvencesinin kurumsallaşmasına önemli katkılar sunması beklenirken; öğrenci ve personel memnuniyetinin artırılması, sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılması ve afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi açısından da örnek bir iş birliği modeli oluşturması hedefleniyor. Üniversite yönetimi, kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda benzer kurumsal iş birliklerini artırarak eğitim, sağlık ve sosyal yaşam alanlarında sürdürülebilir gelişimi desteklemeye devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yemekhanelerde Kalite Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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