Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin Kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin Kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Ülkenin 3'üncü büyük şehri olan Hayfa dahil birçok bölgede paniğe neden olan füzenin, İsrail topraklarına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı. Henüz resmi olarak hiçbir grubun üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. - TEL AVİV