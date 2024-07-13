Geçen yıl 31 Temmuz 2023 tarihinde yayın hayatına son veren 105 yıllık Yeni Adana Gazetesi'nin sahiplerinden Çetin Remzi Yüregir, 86 yaşında hayata veda etti.
25 Aralık 1918 tarihinde yayın hayatına başlayan Yeni Adana Gazetesi'nin kurucusu Ahmet Remzi Yüreğir'in oğlu olan Çetin Remzi Yüregir, babasının vefatından sonra gazeteyi devralarak 31 Temmuz 2023 tarihine kadar Yeni Adana Gazetesi'nin imtiyaz sahipliğini sürdürmüştü.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve dün vefat eden Çetin Remzi Yüregir'in cenazesi bugün öğle namazı öncesi Adana Asri Mezarlığında toprağa verilecek. - ADANA
Son Dakika › Yerel › Yeni Adana Gazetesi'nin Sahibi Çetin Remzi Yüregir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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