Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Ukrayna nezdinden Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Hollanda Krallığı nezdinden Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar ve Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine Ayşe Sözen Usluer atandı.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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