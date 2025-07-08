Yeni Galata Köprüsü Bakım İçin Kapatıldı

Yeni Galata Köprüsü, gece saat 01.30 itibari ile trafiğe kapatıldı. Köprünün, saat 04.30'a kadar bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı kalacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Yeni Galata Köprüsü'nün trafiğe kapatılacağını açıklamıştı. Gece saat 01.30'da köprü trafiğe kapatıldı. Çekiciler ile yol kapatılırken bariyerlerle de önlem alındı. 04.30'a kadar hem araç hem de yaya trafiğine kapalı kalacak köprüde bakım-onarım çalışmaları yapılacak. İstanbul Valiliği öğle saatlerinde duyuru yapsa da kimi sürücülerin köprünün kapanmasından haberi olmadıkları ve geri döndükleri görüldü. - İSTANBUL