Yeni Hayvancılık Destekleri Söke'de Tanıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Yeni Hayvancılık Destekleri Söke'de Tanıtıldı

Yeni Hayvancılık Destekleri Söke\'de Tanıtıldı

Aydın il tarım ekipleri, yeni hayvancılık destekleme modelleri için üreticilere bilgilendirme yaptı.

22.10.2024 10:13
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni hayvancılık destekleme modelleri için sahaya inen il tarım ekipleri, düzenledikleri toplantıyla Söke'de üreticileri bilgilendirdi.

Üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması ve uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması hedefi ile bitkisel üretimde yeni destekleme modelleri hayata geçirildi. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına başladı. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmezken ilçe müdürlüklerinin katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bu kapsamda Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, Karacahayıt, Yeşilköy, Karakaya ve Çavdar mahallelerinde üreticiler ile bir araya gelerek, yeni hayvancılık destekleme modeli hakkında çiftçileri bilgilendirdi, merak edilen soruları yanıtladı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Karacahayıt, Yeşilköy, Karakaya ve Çavdar mahallelerimizde 2025-2027 yılları arasında uygulanacak olan yeni bitkisel üretim modeli ve 2024-2026 yılları arasında uygulanacak olan yeni hayvancılık destekleme modeli hakkında çiftçilerimize bilgi verildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Hayvancılık Destekleri Söke'de Tanıtıldı - Son Dakika

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