Yeni İl Müdürü Uysal\'dan Vali Aksoy\'a Ziyaret

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Eskişehir'e yeni atanan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Müdür Uysal'ı makamında kabul eden Vali Aksoy, yeni görevinden dolayı Uysal'ı tebrik etti. Vali Aksoy, sanayi ve teknoloji alanında Eskişehir'in gelişmesi adına Müdür Uysal'ın önemli çalışmalar yapacağına inandığını söyledi. Müdür Uysal ise, iyi dilekleri için Vali Aksoy'a teşekkür ederek Eskişehir'deki sanayi ve teknoloji sektörünün gelişimine katkı sunmak adına çalışmalar yürüteceğini belirtti. - ESKİŞEHİR