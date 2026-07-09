Yeni Kaymakamlar Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik'in İnhisar ilçesine atanan İnhisar Kaymakamı Esra Polat ile Yenipazar ilçesine atanan Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat görevlerine başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yenipazar Kaymakamlığına atanan Yunus Emre Polat ile İnhisar Kaymakamlığına atanan Esra Polat'ı makamında kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde yürütülen kamu hizmetleri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İlçelerde sürdürülen hizmetlerin etkinliği, kurumlar arası koordinasyon ve planlanan projeler üzerine görüş alışverişi yapıldı. Vali Faik Oktay Sözer, yeni görevlerine başlayan Kaymakam Yunus Emre Polat ile Kaymakam Esra Polat'a başarılar dileyerek, görevlerinin Bilecik'e ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Yunus Emre Polat ile Kaymakam Esra Polat ise nazik kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Faik Oktay Sözer'e teşekkür etti. - BİLECİK