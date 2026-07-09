Yeni Kaymakamlar Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Kaymakamlar Göreve Başladı

Yeni Kaymakamlar Göreve Başladı
09.07.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnhisar ve Yenipazar ilçelerine atanan kaymakamlar, görevlerine başlamış olup çalışmalar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik'in İnhisar ilçesine atanan İnhisar Kaymakamı Esra Polat ile Yenipazar ilçesine atanan Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat görevlerine başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yenipazar Kaymakamlığına atanan Yunus Emre Polat ile İnhisar Kaymakamlığına atanan Esra Polat'ı makamında kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde yürütülen kamu hizmetleri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İlçelerde sürdürülen hizmetlerin etkinliği, kurumlar arası koordinasyon ve planlanan projeler üzerine görüş alışverişi yapıldı. Vali Faik Oktay Sözer, yeni görevlerine başlayan Kaymakam Yunus Emre Polat ile Kaymakam Esra Polat'a başarılar dileyerek, görevlerinin Bilecik'e ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Yunus Emre Polat ile Kaymakam Esra Polat ise nazik kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Faik Oktay Sözer'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yenipazar, Politika, İnhisar, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Kaymakamlar Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:04:16. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Kaymakamlar Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.