YENİ Parti Edremit İlçe Başkanlığı ön seçimini Emin Yalçıntaş bin 331 oyla kazandı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - YENİ Parti Edremit İlçe Başkanlığı için yapılan ön seçimde kurucu İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, bin 331 oy alarak yeniden seçildi. Diğer aday Sadi Oral ise 69 oy aldı.

Edremit'te parti üyelerinin oy kullandığı ön seçimde bin 400 geçerli oyun bin 331'ini Yalçıntaş, 69'unu Oral aldı. Yalçıntaş, seçimin ardından partililere teşekkür etti.

Ön seçime YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İl Başkanı Erden Köybaşı ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da katıldı. İlçe örgütünden yapılan açıklamada, kadınlar, gençler, mahalle temsilcileri ve üyelerle birlikte çalışmaya devam edileceği belirtildi.