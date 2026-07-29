YENİ Parti Eskişehir bürosu açıldı, 14 ilçe başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika
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YENİ Parti Eskişehir bürosu açıldı, 14 ilçe başkanı CHP'den istifa etti

YENİ Parti Eskişehir bürosu açıldı, 14 ilçe başkanı CHP\'den istifa etti
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YENİ Parti Eskişehir Kurucu İl Başkanı Talat Yalaz, CHP'nin 14 ilçe başkanının partilerinden istifa ettiğini ve YENİ Parti'ye katılacaklarını açıkladı.

(ESKİŞEHİR) - YENİ Parti Eskişehir Kurucu İl Başkanı Talat Yalaz, CHP'nin 14 ilçe başkanının partilerinden istifa ettiğini ve YENİ Parti'ye katılacaklarını açıkladı.

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'nin Eskişehir İrtibat Bürosu açıldı. Şair Fuzuli Caddesi'nde açılan büronun açılışında konuşan YENİ Parti Eskişehir Kurucu İl Başkanı Talat Yalaz, 14 ilçe başkanının CHP'den istifa ettiklerini ve YENİ Parti'ye geçme kararı aldığını bildirildi.

Yalaz, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci dışında tüm belediye başkanlarının Özgür Özel ile yol yürüme iradesi gösterdiğini ifade etti.

YENİ Parti Eskişehir Kurucu İl Başkanı Talat Yalaz, şunları söyledi:

"Bugün YENİ Parti tüm Türkiye'de üyelik işlemlerine başlamak adına önemli bir eşiği aşmış durumdadır. Bundan sonraki günlerde hızlı bir şekilde örgütlenme aşaması başlayacaktır. Bu örgütlenmenin yapılması adına kurucu il başkanı olarak görevlendirme iradesi tarafıma bildirilmiştir. Bugün burada aynı zamanda 14 ilçe başkanımız da az önce istifalarını verdiler ve YENİ Parti'ye katılmak konusundaki iradelerini ortaya koydular. İlçe başkanlarımızla birlikte yola devam edeceğiz. Bundan sonraki birkaç gün içinde YENİ Parti'ye üye olmak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz.

Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce, hem diğer başkanlarımız, Sivrihisar Belediye Başkanı hariç YENİ Parti'ye katılmak iradesinde olduklarını ve bu süreçte Özgür Özel ile birlikte olduklarını açıkça ifade ettiler. Kimse tereddütte kalmasın. Bundan sonraki süreçte çok uzamamak kaydıyla ilçe belediye başkanlarımızdan istifalar olmaya devam edecektir. Burada ortaya konulan irade önemlidir. "

Öte yandan, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, YENİ Parti çatısı altında Genel Başkan Özgür Özel ile mücadele kararı aldığını, kararının Cumhuriyet, laiklik, demokrasi ve adalet anlayışı doğrultusunda olduğunu belirterek Mahmudiye ve Eskişehir'e hizmet etmeyi sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YENİ Parti Eskişehir bürosu açıldı, 14 ilçe başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika

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