YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç, Halk TV kayyumunu özgür basına müdahale saydı

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Halk TV'ye kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef aldığını savundu. Güç, kayyum kararının zamanlamasını da eleştirerek iktidara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Meclisi öncesinde yapılan Meclis Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Halk TV'ye kayyum atanması kararının, özgür basın üzerindeki baskıları artıracağını söyledi.

"MUHALEFETİN SESİ KISILDI"

Demokrasi ve basın özgürlüğünün korunması gerektiğini ifade eden Güç, "Ülkemiz, her sabah yeni bir karanlığa uyanmaktadır. Halk iradesini hedef alan siyasi yargı operasyonları, gazetecileri ve basını hedef alan saldırılar, her kesimden yurttaşımızı etkileyen hukuksuzlukların, kayyumların ardı arkası kesilmemektedir. Bu hukuksuzlukların son halkası olarak dün şafak vakti, polis baskınıyla, pek çok yayın diliminde Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olan Halk TV'ye kayyum atanmıştır. Bu karar yalnızca Halk TV'yi değil, aynı zamanda özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef almaktadır. Seçime giderken muhalefetin sesini kısmak, milletin özgürce seçim yapma hakkına el uzatmaktır" dedi.

İktidarın amacının belli olduğunu ifade eden Güç, "Amaç, kara düzeni sürdürmektir. Bugün devletin imkanlarıyla kendi çıkarlarını korumaya çalışan küçük bir azınlık; özgür basını bastırmaya, değişim isteyen on milyonları susturmaya ve milleti umutsuzluğa sürüklemeye çalışmaktadır. Halk TV'yi hedef alan kayyum kararının zamanlaması da tesadüf değildir. 590 gündür savunma yapmayı bekleyen Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Silivri zindanında savunmasının başladığı gün bu karar alınmıştır. Tarihimizin en büyük siyasi davalarından biri sürerken halkın haber alma hakkına yapılan bu saldırı, davanın hukuksuzluğunu ve siyasi bir operasyon olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"TÜRKİYE SUSMAYACAK, MİLLET SUSMAYACAK"

"Asrın vurgunu olan fon krizinin iktidar kadrolarıyla ilişkisinin ortaya çıktığı bir dönemde bu karar alınmıştır" diyen Güç konuşmasına şu şekilde devam etti:

"500 bine yakın yurttaşın doğrudan soyulduğu, aileleriyle birlikte milyonlarca yurttaşın mağdur edildiği bu büyük soygunun üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Ortada Meclis'e sunulan bir anlaşma metni dahi yokken Mehmetçiğin Yemen çöllerine gönderilmesinin tartışıldığı bir ortamda bu karar alınmıştır. Sırtını millete değil küresel güçlere dayayan iktidar, meseleyi milletin önünden kaçırmaya; uluslararası anlaşmaları ve yurt dışına asker göndermeyi Meclis'in iznine bağlayan Anayasa'nın 90. ve 92. maddelerini unutturmaya çalışmaktadır. Bizler, farklı siyasi görüşlerden ve partilerden, toplumun her kesiminden yurttaşlarımızla birlikte bugün Türkiye'nin 81 ilinde bir kez daha söylüyoruz. İktidar tükenmiştir. Tükendiğinin farkındadır. Saldırganlığı bundandır. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyumla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler. Özgür basın sansüre boyun eğmez. Gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız. Türkiye'nin her bir köşesinde umudu örgütlemeye, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi karanlığa hapsetmeye çalışanları mutlaka yeneceğiz. Türkiye susmayacak, millet susmayacak."