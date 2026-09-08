YENİ Parti Payas Kurucu İlçe Başkanı Erdinç Keskin, görevinden istifa ettiğini duyurdu

Haber: Erhan ÖZMEN

(HATAY) - YENİ Parti Payas Kurucu İlçe Başkanı Erdinç Keskin, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

YENİ Parti Payas Kurucu İlçe Başkanı Erdinç Keskin, yaptığı açıklamada, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Keskin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gördüğüm lüzum üzerine, yürütmekte olduğum YENİ Parti Payas Kurucu İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."