YENİ Parti Rize İl Başkanı Deniz, Atatürk Anıtı'nın taşınmasına yine karşı çıktı - Son Dakika
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YENİ Parti Rize İl Başkanı Deniz, Atatürk Anıtı'nın taşınmasına yine karşı çıktı

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YENİ Parti Rize İl Başkanı Deniz, Atatürk Anıtı\'nın taşınmasına yine karşı çıktı
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YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nın "yeni tören alanı yapılacağı" gerekçesiyle bir kez daha yerinin değiştirilmek istendiğini söyledi. Deniz, "Atatürksüz bir Rize düşünüyorsanız buna izin vermeyiz" diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nın yerinin "yeni tören alanı yapılacağı" gerekçesiyle bir kez daha değiştirilmek istendiğini ifade ederek, "Rize Cumhuriyet kentidir. Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusudur. Atatürksüz bir Rize düşünüyorsanız buna izin vermeyiz" dedi.

Deniz, yaptığı açıklamada, 1998 yılında Cumhuriyet'in 75. yılı nedeniyle yapılan Atatürk Anıtı'nın 2004-2005 yılları arasında meydan düzenlemesi yapılacağı gerekçesiyle kaldırıldığını ve anıtın kaybedildiğini ifade etti.

Yerine yapılan anıtın yine "meydan düzenlemesi" yapılacağı gerekçesiyle 23 Aralık 2016'da kaldırılmaya çalışıldığını belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Onu da diğer anıt gibi kaybedecektiniz. Direndik, valilik önüne aldınız. Bugün de Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nı yeni tören alanı yapacağız diye yerini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yer aranıyormuş. O gün direndik, kaybetmenize izin vermedik. Bugün de direneceğiz. Rize Cumhuriyet kentidir. Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusudur. Atatürksüz bir Rize düşünüyorsanız buna izin vermeyiz."

Saltuk Deniz, Rize'nin Cumhuriyet kimliğine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA
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