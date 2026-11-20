Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – YENİ Parti Şavşat İlçe Başkanı Yaşar Gülel ve Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, Sahara ve Bilbilan geçitlerinde yapılması vaat edilen tünel ve yol projelerinin hayata geçirilmesini istedi. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'e çağrıda bulunan ilçe başkanları, seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmesini talep etti.

YENİ Parti Şavşat İlçe Başkanı Yaşar Gülel ve Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, Sahara ve Bilbilan geçitlerine yönelik ulaşım projelerinde henüz çalışma başlatılmamasına dikkat çekti. Gülel ve Uygur, seçim öncesi verilen vaatler ile seçim sonrası yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİ Parti Şavşat İlçe Başkanı Yaşar Gülel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mahalli seçimlerde ve ondan önceki genel seçimlerde bu bölgenin milletvekili Faruk Çelik, Şavşat Meydanı'nda halka söz verdi. 'Biz seçimi kazanalım, tüneli de başlatacağız, Artvin-Şavşat yolunu da yapacağız' dedi. Şu ana kadar iki buçuk sene geçti. Ne Artvin-Şavşat yolunda bir iyileştirme var ne de Sahara Tüneli için bir kazma vuruldu. Bu yolun yapılmasını istiyoruz. Bu sözü verdi ve verdiği sözün arkasında durmasını istiyoruz."

YENİ Parti Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur ise şöyle konuştu:

"Artvin Milletvekilimiz Faruk Çelik, Ardanuç'ta Şevket Öztürk Parkı'nda yapılan bir panelde şunu söyledi: 'Eğer Bilbilan yolu açık olursa, oranın tüneli yapılırsa ilçe ile bağlantı azalır' dedi. Bu böyle bir söylem olabilir mi? Biz zaten Artvinliyiz. Artvin'le bağlantımızı zaten kuruyoruz. Ama diğer illerle bağlantımız da olmalı. Artvin'de hayvancılık yok ki, Artvin hayvancılık yapamıyor ki! Ardanuç'un Ardahan, Kars ve Erzurum'la ticari anlamda bağlantılı olması lazım. Artvin zaten bizim ilimiz. Zaten varyantın çilesini çekiyoruz. Varyant nedeniyle 40 kilometre gidip 40 kilometre geri dönüyoruz; toplamda 80 kilometre yol yapıyoruz. Artvin'den geri gelemiyoruz ki! Hastanemiz yok, okulumuz yok, adliyemiz yok. Yani hiçbir şeyimiz yok. Bizim Artvin'le bağlantımız hiçbir şekilde kopamaz. Ancak ticari anlamda Ardahan, Kars ve Erzurum'la bağlantımızın olması lazım. Yolumuzun sürekli açık olması gerekiyor."