YENİ Parti Trabzon\'da Ekrem İmamoğlu için yürüdü

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) YENİ Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Ekrem Başkan'ı tutsak ederek milleti sindireceğini sananlar, bugün dönüp Karadeniz'e, bu meydanlara baksınlar: Biz eksilmedik, çığ gibi büyüdük! Geri çekilmedik, daha da kenetlendik! Unutmadık, bilendik!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınışı ve tutuklanmasının 500. günü dolayısıyla YENİ Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından Trabzon'da bir yürüyüş düzenlendi.

Maraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen yürüyüş sonrasında YENİ Parti İl Başkanı Mustafa Bak tarafından basın açıklaması yapıldı. Bak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, demokrasi tarihimize sürülen o kapkara lekenin, 19 Mart darbesinin 500. günü. Evet, tam 500 gün! Tam 500 gündür bu ülkede meşru milli irade gasp ediliyor. Tam 500 gündür bu toprakların öz evladı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletin iradesiyle Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Ekrem İmamoğlu, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, tamamen siyasi bir kumpasla dört duvar arasında tutuluyor. 500 gündür adalet tutsak, 500 gündür hukuk zincire vurulmuş durumda! Sanmasınlar ki zaman geçtikçe unutacağız! Sanmasınlar ki 500 gün geçti diye alışacağız! Hayır! Biz bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu unutmadık, unutmayacağız, asla kanıksamayacağız! 19 Mart'ta hedefe konan sadece Ekrem İmamoğlu değildi; 16 milyon İstanbullunun iradesiydi, sandığın namusuydu, Türkiye'nin geleceğiydi. Yani hedef alınan bizzat milletti, bizzat demokrasiydi! İşte tam da bu yüzden, Trabzon İl Başkanlığı olarak, Ekrem Başkanımızın doğduğu topraklardan, ata ocağından bir kez daha gür bir sesle haykırıyoruz: Trabzon örgütü olarak sonuna kadar, tek bir geri adım atmadan liderimizin yanındayız! Ekrem Başkan'ı tutsak ederek milleti sindireceğini sananlar, bugün dönüp Karadeniz'e, bu meydanlara baksınlar: Biz eksilmedik, çığ gibi büyüdük! Geri çekilmedik, daha da kenetlendik! Unutmadık, bilendik!

Herkes şunu iyi bilsin ki; Saray rejimi kaybetmeye mahkümdur; çünkü meşruiyetini yitirmiştir! Koltuklarını korumak için yargıyı vesayet altına alanlar başaramayacaktır; çünkü bu millet baskıya boyun eğmez! Çünkü bu millet susmaz! Bu millet diz çökmez! Bu millet iradesine sahip çıkar! Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz! Hukukun çiğnendiği yerde aş, iş, geleceğe umut olmaz! ve biz biliyoruz ki; saray yargısıyla, ısmarlama kararlarla siyaseti ve milletin geleceğini dizayn etme devri kapanmıştır, kapanacaktır! Trabzon'dan yükselen bu ses, Türkiye'nin adalet çığlığıdır! Bu ses susturulamaz! Bu irade bastırılamaz! Ekrem İmamoğlu üzerindeki bu kirli vesayeti derhal kaldırın! Milletin Cumhurbaşkanı adayı yaptığı lideri halkın içine, görevinin başına iade edin! 500 gün değil, bin gün de geçse; adalet tecelli edene, Ekrem Başkan aramıza dönene, bu ülkeye tam demokrasi gelene kadar bizler susmayacağız, geri adım atmayacağız! Yılmayacağız! Eğilmeyeceğiz! Vazgeçmeyeceğiz! Korkmayacağız, susmayacağız, teslim olmayacağız!"