YENİ Parti Trabzon Meclisi'nde 614 milyon TL'lik taşınmaz devrine ret oyu verdi - Son Dakika
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YENİ Parti Trabzon Meclisi'nde 614 milyon TL'lik taşınmaz devrine ret oyu verdi

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YENİ Parti Trabzon Meclisi\'nde 614 milyon TL\'lik taşınmaz devrine ret oyu verdi
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Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde YENİ Parti Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu ve Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, kamu kurumlarının belediyelere eşit davranmadığını savunarak 614 milyon TL'lik taşınmaz devrine ret oyu verdi. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

(TRABZON)- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde YENİ Parti Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu ve Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, kamu kurumlarının belediyelere yönelik uygulamalarında eşit davranmadığını savunarak 614 milyon TL'lik taşınmaz devrine ret oyu verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da katıldığı toplantıda YENİ Parti Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç gündemdeki maddelerle ilgili söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

"UMARIM BİR GÜN BİZE DE BU YOLLAR AÇILACAK"

Büyükşehir Belediyesi'nin 614 Milyon TL'lik bir taşınmazı İlbank AŞ'ye devredilmesi ile ilgili müzakerede söz alan YENİ Parti Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, kamu kurumlarının belediyelere eşit yaklaşmadığını ifade etti. Zorlu, "Büyükşehir Belediyemiz takas yöntemiyle bu arsayı edinirken kar amaçlı bir işlem yapıldığını ifade etmiştim. Bugün de düşündüğümüz noktaya geldik, şimdi taşınmazı devredeceksiniz, hazineden belediyeye kazandırırken hangi kamu yararını güttünüz? Bunu kamuoyunun bilmesini istiyorum. Biz kamu kurumlarından bu kolaylığı göremiyoruz. Mesela Beşikdüzü Belediyesi bir plaj yeri için tahsis ya da kiralama istiyor, aylarca cevap verilmedi. Bizim elimizdeki tesisler alındı. Galiba devlet hazinesi bir tek size hazine. Bunu anlamakta zorlanıyorum. İktidarın gücünü fazlasıyla yaşıyorsunuz. Umarım bir gün bize de bu yollar açılacaktır" diye konuştu.

"BU İŞLEYİŞ BİZİM TALEPLERİMİZ KARŞISINDA KULLANILMIYOR"

Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç ise konuyla ilgili kamu kurumlarının tavrını etik bulmadığını belirterek, "Tabii yasal mevzuat açısından, hazineden devir, trampa, bedelsiz temin etme ve bunun belediye tarafından ışı da mümkün. Ancak bu işleyiş ne yazık ki bizim taleplerimiz karşısında kullanılmıyor. Burada yerel idareler adaletli değerlendirilmiyor. Yapılan işlem prosedüre aykırı değil ama kamu kurumlarının bütün yerel idarelere karşı tavrının eşit olmadığını görerek kamuoyunun dikkatini çekmek için buna ret oyu verdim" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin ardından oy çokluğuyla mecliste kabul edilen madde için YENİ Parti Grubu ret oyu verdi.

Kaynak: ANKA
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