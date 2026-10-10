YENİ Partili Çan, Ayvacık'ta fındık üreticilerinin TMO ve 2B tepkisini dile getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Partili Çan, Ayvacık'ta fındık üreticilerinin TMO ve 2B tepkisini dile getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili Çan, Ayvacık\'ta fındık üreticilerinin TMO ve 2B tepkisini dile getirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Partili Murat Çan, Ayvacık'ta fındık üreticileriyle buluşarak yüksek maliyetler, 2B fiyatları ve TMO'nun alım politikalarına tepki gösterdi. Üreticinin geçen yılki fiyatın altında fındık satmak zorunda kaldığını, 2B fiyatlarında çevre illerle büyük fark bulunduğunu söyledi.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya gelerek yüksek üretim maliyetleri, 2B arazilerinin satış fiyatları ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım politikalarına tepki gösterdi. Üreticilerin geçen yılki fiyatın oldukça altında bir bedelle fındık satmak zorunda kaldığını belirten Çan, "Fındık, özellikle bu yıl savaşlar nedeniyle, ekonomik kriz nedeniyle girdi maliyetlerinin doğrudan hasada, harmana en çok yansıdığı seneyi yaşıyor" dedi.

Çan, YENİ Partili Sencer Solakoğlu ile Ayvacık ilçesinin Tiryakioğlu Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Ayvacık ile çevre illerdeki 2B arazilerinin metrekare fiyatları arasında büyük fark bulunduğunu kaydeden Çan, bu durumun üreticilerin arazileri satın almasını zorlaştırdığını söyledi. Çan, "Ayvacık'ın hemen arkasında Tokat var. Amasya var. Neredeyse beş, altı kat metrekare birim fiyatındaki farklılıklarla Ayvacık'ta vatandaşa tapu verilmeye çalışılıyor. Vatandaşın büyük bir kısmı bu 2B arazileri almakta zorlanıyor" diye konuştu.

"FINDIK ÜRETİCİSİ EN ZOR YILLARDAN BİRİNİ YAŞIYOR"

Fındık üreticisinin artan girdi maliyetleri nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Çan, piyasa fiyatlarının üreticinin beklentilerinin altında kaldığını savundu. Çan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fındık, özellikle bu yıl savaşlar nedeniyle, ekonomik kriz nedeniyle girdi maliyetlerinin doğrudan hasada, harmana en çok yansıdığı seneyi yaşıyor. Maalesef o senede geçtiğimiz yılki fiyatın yüzde 60'ı kadar, piyasada oluşan fiyatın neredeyse yüzde 60 düşük bir rakamla vatandaş burada fındığına değer bulmaya çalışıyor."

TMO'nun fındık alım uygulamalarını da eleştiren Çan, arazi başına kota uygulanmasına, randıman düşüklüğü ve rutubet gerekçeleriyle üreticinin ürününün değerinin düşürülmesine tepki gösterdi. Çan, "Ama üreticiye arazi başına kota koyarak ya da randıman kırıklığıyla, rutubet bahaneleriyle üreticinin ürününü değersizleştirmeye çalışırsanız sadece fındığın uluslararası piyasada oluşan katma değerine darbe vurmuş olmazsınız" dedi.

Kaynak: ANKA
Toprak Mahsulleri OfisiPolitikaEkonomiYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
16:46
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 17:17:21. #7.13#
SON DAKİKA: YENİ Partili Çan, Ayvacık'ta fındık üreticilerinin TMO ve 2B tepkisini dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei