YENİ Partili Çan, Ayvacık\'ta fındık üreticilerinin TMO ve 2B tepkisini dile getirdi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya gelerek yüksek üretim maliyetleri, 2B arazilerinin satış fiyatları ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım politikalarına tepki gösterdi. Üreticilerin geçen yılki fiyatın oldukça altında bir bedelle fındık satmak zorunda kaldığını belirten Çan, "Fındık, özellikle bu yıl savaşlar nedeniyle, ekonomik kriz nedeniyle girdi maliyetlerinin doğrudan hasada, harmana en çok yansıdığı seneyi yaşıyor" dedi.

Çan, YENİ Partili Sencer Solakoğlu ile Ayvacık ilçesinin Tiryakioğlu Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Ayvacık ile çevre illerdeki 2B arazilerinin metrekare fiyatları arasında büyük fark bulunduğunu kaydeden Çan, bu durumun üreticilerin arazileri satın almasını zorlaştırdığını söyledi. Çan, "Ayvacık'ın hemen arkasında Tokat var. Amasya var. Neredeyse beş, altı kat metrekare birim fiyatındaki farklılıklarla Ayvacık'ta vatandaşa tapu verilmeye çalışılıyor. Vatandaşın büyük bir kısmı bu 2B arazileri almakta zorlanıyor" diye konuştu.

"FINDIK ÜRETİCİSİ EN ZOR YILLARDAN BİRİNİ YAŞIYOR"

Fındık üreticisinin artan girdi maliyetleri nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Çan, piyasa fiyatlarının üreticinin beklentilerinin altında kaldığını savundu. Çan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fındık, özellikle bu yıl savaşlar nedeniyle, ekonomik kriz nedeniyle girdi maliyetlerinin doğrudan hasada, harmana en çok yansıdığı seneyi yaşıyor. Maalesef o senede geçtiğimiz yılki fiyatın yüzde 60'ı kadar, piyasada oluşan fiyatın neredeyse yüzde 60 düşük bir rakamla vatandaş burada fındığına değer bulmaya çalışıyor."

TMO'nun fındık alım uygulamalarını da eleştiren Çan, arazi başına kota uygulanmasına, randıman düşüklüğü ve rutubet gerekçeleriyle üreticinin ürününün değerinin düşürülmesine tepki gösterdi. Çan, "Ama üreticiye arazi başına kota koyarak ya da randıman kırıklığıyla, rutubet bahaneleriyle üreticinin ürününü değersizleştirmeye çalışırsanız sadece fındığın uluslararası piyasada oluşan katma değerine darbe vurmuş olmazsınız" dedi.