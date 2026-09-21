YENİ Partili vekiller Osmaniye'de 70 yaşındaki emekliler için AK Parti'yi eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Partili vekiller Osmaniye'de 70 yaşındaki emekliler için AK Parti'yi eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili vekiller Osmaniye\'de 70 yaşındaki emekliler için AK Parti\'yi eleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti vekilleri Servet Mullaoğlu ve Fahri Özkan, Osmaniye'de partililerle buluşup emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkati çekti. Mullaoğlu 70 yaşındaki emeklilerin pazarda çalışmasına isyan etti, Özkan AK Parti'nin insanlara gülmeyi unutturduğunu söyledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de partililerle bir araya gelen YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ile Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekti. Mullaoğlu, "Ömür boyu emeklimiz çalışıyor. 70 yaşında, hala pazarda bir şeyler satıp evini geçindirmeye çalışıyor. Buna isyan ediyoruz" derken, Özkan ise "AK Parti çok güzel bir şey başardı bu ülkede, insanlara gülmeyi unutturdu" eleştirisinde bulundu.

YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve YENİ Parti Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Osmaniye'de partililerle bir araya geldi.

Parti il binasında düzenlenen buluşmaya, Osmaniye İl Başkanı Avni Güvel, İlçe Başkanı Barış Özener ve çok sayıda yurttaş katıldı. Toplantıda konuşan YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekerek, şunları söyledi:

"EMEKLİ 70 YAŞINDA HALA ÇALIŞIYOR"

"Ömür boyu emeklimiz çalışıyor. 70 yaşında, hala bakıyorum pazarda bir şeyler satıp evini geçindirmeye çalışıyor. Buna isyan ediyoruz. Buna kimsenin hakkı yok. Bu millet sana orayı emanet ettiyse, senden oranın nimetlerini kendi etrafına kullan diye değil. Ülkenin bütününe kullanmak zorundayız. Onun için düne göre sorumluluğumuz daha fazla ve biz bunu başaracağız. Gittiğimiz her yerde gerçekten partimize, Genel Başkanımıza ilgi her geçen gün daha artıyor. Allah'ın izniyle desteğinizle de bu işi başaracağız."

"İNSANLARDA MUTSUZLUĞU YARATTILAR"

"AK Parti insanlara gülmeyi unutturdu" diyen YENİ Parti Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan da "Ülkede 16 milyon emekli var. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları ülkemde her yerde görüyoruz. AK Parti çok güzel bir şey başardı bu ülkede: 'İnsanlara gülmeyi unutturdu.' İnsanlarda mutsuzluğu yarattı. İnsanlar mutlu değil. Yeni bir yola çıktık, yeni bir ailenin fertleriyiz. Çok çalışan çok hareketli bir Genel Başkanımız var. Geçenlerde bizim memleketteydi. İnanın sokaklar almadı bizleri. ve Genel Başkanımın gözlerine baktım, gözleri dolu doluydu. Burada da bugün bu heyecanı gördüm çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
SERVET MULLAOĞLUFahri ÖzkanYeni PartiAK PartiOsmaniyePolitikaEkonomiYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:45:53. #.0.3#
SON DAKİKA: YENİ Partili vekiller Osmaniye'de 70 yaşındaki emekliler için AK Parti'yi eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement