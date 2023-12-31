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Yeni yıla saatler kala vatandaşlara kar sürprizi - Son Dakika
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Yeni yıla saatler kala vatandaşlara kar sürprizi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'nda yapay kar gösterisi düzenleyerek vatandaşlara yeni yıl öncesi eğlenceli dakikalar yaşattı. Kar köpükleri altında hatıra fotoğrafı çeken Aydınlılar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Aynı zamanda havuzda düzenlenen lazer ve ışık gösterisi de vatandaşların beğenisini kazandı.

31.12.2023 - 21:32,
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Yeni yıla saatler kala vatandaşlara kar sürprizi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Kent Meydanı'nda suni kar gösterisi gerçekleştirdi.

Yeni yıla saatler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi, mesai bitiminde Aydınlılara kar sürprizi yaptı. Atatürk Kent Meydanı'na yağdırılan yapay kar ile vatandaş eğlenceli dakikalar yaşadı. Kar köpüklerinin altında hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar, renkli görüntüler ortaya çıkardı. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe en çok çocuklar sevindi. Aydın'da uzun yıllardır kar yağışı yaşanmazken Aydınlılar yapay kar makinalarıyla gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği etkinlik gece boyunca sürecek. Diğer taraftan Atatürk Kent Meydanı'ndaki havuzda da lazer ve ışık gösterisi düzenleniyor.

Vatandaşlar gönüllerince eğlendikleri etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Yeni yıla saatler kala vatandaşlara kar sürprizi
Kaynak: İHA
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