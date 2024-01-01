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Yeni yılın ilk gününde sokak ve caddeler boş kaldı - Son Dakika
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Yeni yılın ilk gününde sokak ve caddeler boş kaldı

Bilecik'te gece geç saatlere kadar kutlama yapan vatandaşların 2024 yılının ilk sabahında kent ve ilçe merkezinin boş kaldığı görüldü. Bozüyük ilçesinde yeni yıla girmeden bir kaç önce sokak ve caddelerde yoğunluk yaşanırken, 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle yeni yılın ilk gününde sokak ve caddelerin boş kaldığı görüldü. İşe gitmeyen vatandaşlar yeni yılın ilk sabahını evinde dinlenerek geçirmeyi tercih ederken ilçede sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmadı.

01.01.2024 - 14:09,
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Yeni yılın ilk gününde sokak ve caddeler boş kaldı

BİLECİK - Bilecik'te gece geç saatlere kadar kutlama yapan vatandaşların 2024 yılının ilk sabahında kent ve ilçe merkezinin boş kaldığı görüldü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yeni yıla girmeden bir kaç önce sokak ve caddelerde yoğunluk yaşanırken, 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle yeni yılın ilk gününde sokak ve caddelerin boş kaldığı görüldü. Bazı esnaflar ise dükkanlarını açmazken bazıları da geç saatlerde açtı. İşe gitmeyen vatandaşlar yeni yılın ilk sabahını evinde dinlenerek geçirmeyi tercih ederken ilçede sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Yeni yılın ilk gününde sokak ve caddeler boş kaldı
Kaynak: İHA
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