Yenice'de Tarım ve Gençlik Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
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Yenice'de Tarım ve Gençlik Çalıştayı Yapıldı

Yenice\'de Tarım ve Gençlik Çalıştayı Yapıldı
09.06.2026 12:06
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Yenice'de tarım, hayvancılık ve kooperatifçilik üzerine çalıştay düzenlendi, projeler sergilendi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 'Yenice Tarım ve Hayvancılık, Gençlik ve Kooperatifçilik Çalıştayı' çerçevesinde toplantı gerçekleştirildi.

Yenice ilçesinde tarım ve hayvancılık potansiyelini güçlendirmek, gençlerin üretim süreçlerine katılımını artırmak, kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak ve kadınların birlikte üretimini desteklemek amacıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından, 'Geleceğim Toprakta, Toprağım Emin Ellerde' projesi kapsamında öğrencilerin hazırladığı stantları ziyaret ederek projeler hakkında öğrencilerden bilgiler alındı. Öğrencilerin emekleriyle yetiştirdikleri ürünleri sergileyip satışa sunmaları, ilçede tarım bilincinin genç nesillere aktarılması adına bir örnek oldu.

Çalıştay sonucu hazırlanacak olan rapor ile kamu kurumlarının, yerel idarelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üreticilerin ayrı ayrı üzerine düşen görev ve sorumlulukların benimsenmesinde yol haritası niteliği taşıması hedefleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Ekonomi, Gençlik, Tarım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenice'de Tarım ve Gençlik Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika

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