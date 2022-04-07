Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

07.04.2022 19:18

Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Çanakkale'nin Yenice ilçesine meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sameteli köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir - Çanakkale karayolunda bulunan köprü girişinde meydana gelen kaza, yenice ilçesine gitmekte olan Yenice Orman işletme Müdürlüğüne ait 17 YB 600 plakalı pikap aracın köprü girişinde yavaşlaması ile yakın takipte seyir eden 06 HJ 324 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu O. B. ile H. Ç. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenice'de pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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