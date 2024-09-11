Yenice'de Orman İşçileri Eylem Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Yenice'de Orman İşçileri Eylem Yaptı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri, işledikleri ürünleri koyacak bir depo bulamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler, kesilen kayın ağaçlarının su ve nemden uzak kaldığı için çatlama yaptığını ve bu sebeple envanterin değerinin düştüğünü belirtti.

11.09.2024 15:35
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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri, işledikleri ürünleri koyacak depo bulamadıkları gerekçesiyle Yenice Orman İşletme Müdürlüğü önüne çekerek eylem yaptı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri, işledikleri ürünleri koyacak bir depo bulamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Eski depoların tekrar açılmasını isteyen işçiler kesilen kayın ağaçlarının su ve nemden uzak kaldığı için çatlama yaptığını ve bu sebeple metreküpü 7 bin TL'den satılan envanterin bin 500 TL'ye düştüğünü aktardı.

Tır ve kamyonlarını Yenice Orman İşletme Müdürlüğü önüne çekerek başladıkları eylemi ilçenin sokaklarında korna sesleriyle duyurmaya çalışan işçiler, ormanlarda bulunan 30 bin metreküp orman envanterinin mevcut durumunu ve orman depolarına erişim konusundaki sorunlarını dile getirerek, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nu yaşadıkları durumu yerinde görmek ve çözüm geliştirmek için göreve davet etti. Çevre il ve ilçelerde kayın üretimi devam ederken Yenice ilçesinde kayın üretiminin durdurulması nedeniyle, geçimini orman üretim işi yaparak sağlayan binlerce orman köylüsü, aileleriyle birlikte 3 aydır büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek devletin da zarara uğradığını aktardı.

Kaynak: ANKA

Karabük, Ekonomi, Güncel, Yenice, Yerel, Son Dakika

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