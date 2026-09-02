Yeniden Refah Partisi Iğdır İlçe Başkanı Salduz, aracına saldırıya uğradı ve şikayetçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeniden Refah Partisi Iğdır İlçe Başkanı Salduz, aracına saldırıya uğradı ve şikayetçi oldu

Yeniden Refah Partisi Iğdır İlçe Başkanı Salduz, aracına saldırıya uğradı ve şikayetçi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Iğdır Merkez İlçe Başkanı Batuhan Salduz, 19 Temmuz akşamı vali konutu önünde aracına yönelik saldırı düzenlendiğini belirterek polise başvurdu. Salduz, saldırganların ticari taksiyle geldiğini ve aracına zarar verdiğini, CİMER'e de başvuruda bulunduklarını söyledi.

(IĞDIR) - Yeniden Refah Partisi Iğdır Merkez İlçe Başkanı Batuhan Salduz, 19 Temmuz 2026 akşamı uğradığı saldırının aydınlatılmasını istedi.

Salduz, yaptığı açıklamada, 19 Temmuz saat 21.30 sıralarında içerisinde bulunduğu araca yönelik saldırı gerçekleştirildiğini, olayın ardından polise başvurarak şikayetçi olduğunu ifade etti.

Olayın Iğdır'ın önemli ve işlek noktalarından biri olan vali konutunun önünde gerçekleştiğini belirten Salduz, "Saldırıda bulunan kişiler ters yönden gelerek, Vali Bey'in konutunun girişinin bulunduğu tarafta yolumuzu kestiler. Araçtan birkaç kişi inerek aracıma doğru saldırmaya kalkıştı. Aracımıza da zarar verdiler" dedi.

Saldırının ardından olay yerinden ayrıldıklarını ve emniyet güçlerine başvurduklarını belirten Salduz, çevrede bulunan bazı kişilere yönelik de taşkınlık yaşandığını öne sürdü.

"Saldırı sonrasında olay yerinden ayrılan ticari taksiyi başka bir şahıs alarak sürmüştür" diyen Salduz, olayda kullanıldığı belirtilen aracın ticari taksi olduğunu, araç sürücülerinin sosyal güvenlik durumlarının incelenmesi amacıyla CİMER'e başvuruda bulunduklarını söyledi.

Salduz, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Gereğinin yapılacağına inanmaktayız. Devlet kurumlarımıza tam olarak güvenmekteyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Iğdır Merkez, Güvenlik, Iğdır, Refah, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partisi Iğdır İlçe Başkanı Salduz, aracına saldırıya uğradı ve şikayetçi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti

17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:22
Cemal Enginyurt’un danışmanının ifadesi ortaya çıktı Geceleri “burs“ diye gönderilen paralar...
Cemal Enginyurt'un danışmanının ifadesi ortaya çıktı! Geceleri "burs" diye gönderilen paralar...
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
16:30
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 17:59:16. #7.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Iğdır İlçe Başkanı Salduz, aracına saldırıya uğradı ve şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement