Yenidoğan Mahallesi\'nde Altyapı ve Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'nin konforunu daha da artıracak ve güzelleştirecek olan altyapı, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını inceledi. Kocasinan'ın dört bir yanında saha çalışmalarını artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kadim mahallemize yakışır hizmeti tamamlayarak vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmesini sağlayacağız." dedi.

Yenidoğan Mahallesi'nde çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, yeni çalışmaların bölgenin değerine değer katacağını vurguladı.

Her bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Yenidoğan Mahallesi'nde yapılması gereken altyapı, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah, en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak bayram öncesinde vatandaşlarımızın daha güzel bir bayram geçirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kadim mahallemiz olan Yenidoğan'ın altyapısının yenilenmeye ihtiyacı vardı. Hüral, Samur ve diğer sokaklarda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı kurumları da bizimle eş zamanlı olarak gerekli işlemleri tamamladılar. Yol ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından asfaltlama işlemleriyle birlikte bölgede yürüttüğümüz çalışmaları tamamlamış olacağız. Yenidoğan Mahallesi özelinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda yol yenileme çalışmalarını tamamlayacağımızın müjdesini buradan vermek isterim. Bu bölgede olduğu gibi çevre mahallelerde de çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Başkan Çolakbayrakdar'ın sohbet ettiği vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız" diye konuştu. - KAYSERİ