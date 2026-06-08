Yozgat'ta Uçurtma Şenliği İlgi Gördü

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde, düzenlenen uçurtma şenliğine ilçe halkı ile birlikte çevre il ve ilçelerden de katılım oldu.

Yenifakılı Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen şenlik Althavut Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Ücretsiz dağıtılan uçurtmalardan alabilmek için katılımcılar adeta birbirleriyle yarıştı. Dernek Başkanı Özkan Arslan, ilkini gerçekleştirdikleri etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Düzenlenen şenliğe Kaymakam İsa Uğur, Belediye Başkanı Sayım Dağ, Yozgatlı ses sanatçısı Mümin Sarıkaya da katıldı. Şenlik kapsamında boyama etkinlikleri, ücretsiz uçurtma dağıtımı yapıldı, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yenifakılı Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özkan Arslan, Yenifakılı'nın kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti, ilçede sosyal dayanışmayı artıran faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi. Konuşmaların ardından uçurtmasını hazır hale getiren aileler, uçurtmalarla süsledi.