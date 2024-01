Yenimahalle Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

Yerel

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ergazi ve Şentepe bölgelerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Kahvehaneden berbere, taksi durağından kasaba bütün esnafı gezen Yaşar, hayırlı işler diledi. Kendisinin de esnaflıktan geldiğini kaydeden Yaşar, "Sizlerin sıkıntılarını yakından biliyorum ve belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. 15 yıldır uyguladığımız projelerle ilçemizi çekim merkezi haline getirdik. Bu da hem ilçemizi ileri taşıdı hem de sizlerin işlerini olumlu yönde etkiledi" dedi.

"SADECE SEÇİM ZAMANI SOKAKTA DEĞİLİZ"

Yaşar, "2009 yılında bu yola çıktık.Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle yaratmaktı,bunu başardık. Eğitim, sanat, kültür, spor ve sağlık gibi birçok alanda ilçemize birçok tesis kazandırdık.Bugün Yenimahalle gelişmişlikte 5'inci sırada. Sadece seçim öncesi değil ben her zaman sokaktayım, aranızdayım, halinizi hatırınızı yaptığım ziyaretlerle soruyorum. Kapım sizlere her zaman açık bunu biliyorsunuz, istediğiniz zaman gelip benimle görüşebiliyorsunuz. Çünkü biz bir aileyiz. Eğer benden memnunsanız ailenizin bir üyesi olmaya devam etmek istiyorum" dedi.

ESNAFA TAM DESTEK

Esnafın her zaman yanında olduklarını kaydeden Fethi Yaşar, "Her alanda olduğu gibi esnafımızla ilgili de birçok çalışma gerçekleştirdik. Cezacı bir belediye olmadık. Sizlerin her zaman yanında olmaya gayret ettik. Esnafımız en büyük yarayı maalesef pandemi döneminde aldı. Ekonomik açıdan zor günler geçirdiniz, en çok etkilenen sizler oldunuz. Esnaflıktan gelen bir belediye başkanı olarak sizlerin ne gibi sıkıntılar yaşadığının bilincindeyim. Bu sıkıntılı süreç hala bitmiş de değil. Ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşamaya devam ediyorsunuz. Ama inanıyorum ki bu günler de geçecek" diye konuştu.

"BİZDEN BİRİ"

Yaşar'ın ziyaretinden duyduklarını memnuniyeti dile getiren esnaf, "Fethi Yaşar, başarılı bir belediye başkanı. Bizler esnaf olarak kendisinden çok memnunuz. Fethi Başkan sağ olsun, işletmemize gelir, bizlerle sohbet eder, çay içer. Bunu samimi olarak söylüyorum, gerçekten bizden biri, abimiz gibi akrabamız gibi" dedi.