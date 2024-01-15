Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar \'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı\' seçildi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Burak Akan başkanlığında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödülleri kapsamında 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel konsepti ile CP Otel Ankara'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen törende; sanattan spora, siyasetten iş dünyasına birçok ödül sahiplerini buldu. Gecenin açılış konuşmasını yapan Burak Akan, "Ödül sahipleri jüri oylarının yanı sıra www.moododulleri.com.tr üzerinden yapılan halk oylamasıyla belirlendi. Bu önemli gecede bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

FETHİ YAŞAR'DAN BİRLİK MESAJI

Yılın En Başarılı Belediye Başkanı seçilen ve ödülünü Alegria Business Hotel Genel Müdürü İbrahim Güğem'den alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Mustafa Kemal Atatürk Türk Cumhuriyeti dememiş Türkiye Cumhuriyeti demiştir. Bu ülkede yaşayan herkes cumhuriyetin eşit yurttaşıdır. Birbirimizin farklılıklarını zenginlik sayarak kucaklaşabilirsek yarınlarımız daha aydınlık olacaktır" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Oylamaya katılan tüm vatandaşlara ve jüri heyetine teşekkür eden Yaşar, "Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. 2009'da göreve geldiğimde gelişmişlik sıralamasında 180'inci sırada olan ilçemiz bugün 5'inci sıraya yükseldi. Kültüre, sanata, spora önem veriyoruz. Çünkü ülkeyi birleştiren, toplumu bir araya getiren unsurlardır. Yapacağımız işlerimiz var ve ilk günkü hassasiyetle, azim ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.