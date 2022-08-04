Yenimahalle Belediyesi Metruk Yapıları Yıkıyor

Yenimahalle Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkıyor.

İlçedeki çalışmalar kapsamında; Yahyalar Mahallesi Gündoğan Parkı ve 843. Sokak arasında bulunan 10 adet yapı, Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Metruk yapıların yıkım işlemini yürüten ekipler, yıkımın ardından bölgede çevre düzenleme işlemi de yapacak.

İmar mevzuatına aykırı ve metruk durumdaki yapılara göz yumulmayacağını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şöyle konuştu:

"İlçemizde planlı ve sağlıklı yapılaşmaya önem veriyoruz. Yenimahalle'de atıl ve metruk durumda olan 2019 yılında 51, 2020 yılında 135 ve 2021 yılında 39 adet yapıyı yıkarak imar planlarına uygun hale getirdik. Özellikle Demetevler, Karşıyaka, Avcılar, Güventepe, Çiğdemtepe, Kaletepe ve Kayalar gibi bölgelerimizde fazla sayıda metruk yapı bulunuyor. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm ve yenileme projesi kapsamında işlemleri biten gecekonduların yıkım işlemlerini sürdürüyoruz"