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Yenimahalle Belediyesi, Karlar Ülkesi Olaf'ın Rüyası oyunuyla çocukları buluşturuyor - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyesi, Karlar Ülkesi Olaf'ın Rüyası oyunuyla çocukları buluşturuyor

Tiyatro Festivali kapsamında Yenimahalle Belediyesi, çocukları sömestr boyunca birbirinden güzel oyunlarla buluşturuyor. Festivalin ilk oyunu olan Karlar Ülkesi Olaf'ın Rüyası, Ankara Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Minikler, sevilen animasyon filmi Karlar Ülkesi'nin uyarlaması olan bu müzikli çocuk oyununu büyük bir ilgiyle izliyor. Festival, Aslan Kral ve Şirinler oyunlarıyla devam edecek.

Yenimahalle Belediyesi, Karlar Ülkesi Olaf\'ın Rüyası oyunuyla çocukları buluşturuyor
24.01.2024 - 10:15,
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Tiyatro Festivali kapsamında sömestr boyunca çocukları birbirinden güzel oyunlarla buluşturacak olan Yenimahalle Belediyesi, festivalin ilk oyunu olan "Karlar Ülkesi Olaf'ın Rüyası"nı Başkentli miniklerin beğenisine sundu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde 14.00-15.00'de 2 seans olarak Ankara Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyuna yoğun ilgi gösteren minikler, doyasıya eğlendi.

Sevilen animasyon filmi Karlar Ülkesi'nin uyarlaması olan müzikli çocuk oyunu, kardan adam Olaf'ın sıcak ülkelere gitme çabası, arkadaşları Elsa, Anna ve Kristof ile yaşadığı maceralar ile çocukları eğlendirirken, birbirinden güzel ışık ve sahne gösterileri de dikkat çekti.

Festivalin 2'inci ve 3'üncü günü Yaramazlar Sirki ve Sevimli Kahramanlar Hayal Adası'nda adlı oyunu seyreden çocuklar, Yenimahalle'de sömestrin tadına vardı.

FESTİVAL HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Sömestr boyunca devam edecek olan festivalde, 31 Ocak Çarşamba 13.00-14.30 seansı Aslan Kral ve 01 Şubat Perşembe 13.00-14.30 seansı Şirinler oyunu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu'nda sahnelenecek.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Yenimahalle Belediyesi, Karlar Ülkesi Olaf'ın Rüyası oyunuyla çocukları buluşturuyor - Son Dakika


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