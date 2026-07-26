Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
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Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi hizmete açıldı
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Yenimahalle Belediyesi tarafından Alzheimer hastaları ve yaşlılar için projelendirilen Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezin işletmesini Başkent Üniversitesi üstlenecek.

Yenimahalle Belediyesi tarafından Alzheimer hastaları ile yaşlıların güvenli, konforlu ve nitelikli bakım hizmeti alabilmesi amacıyla projelendirilen Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi'nin açılış töreni İlkyerleşim Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

17 yıldır Yenimahalle'de görev yaptığını hatırlatan Yaşar, "Benim belediyecilik anlayışıma göre belediyecilik; o kentin sadece çöpünü toplamak, asfaltını atmak, parkını yapmak değildir. Belediyecilik, bölgemizde yaşayan herkesin doğumdan ölüme kadar her anında yanında olmak, ihtiyaçlarını gücümüz ölçüsünde karşılamaktır. Biz tercihimizi 17 yıldır olduğu gibi ranttan, reklamdan ve algıdan değil halktan yana kullandık" dedi.

Yaşar, görev süresi boyunca çocuklar, gençler, kadınlar ve engellilere yönelik birçok sosyal projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, manevi açıdan kendisini en çok mutlu eden projelerin Zübeyde Hanım Konukevi ile Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi olduğunu ifade etti.

Toplum yapısının değişmesiyle birlikte yaşlı bireylerin daha fazla yalnızlaştığına dikkat çeken Yaşar, "Yaşlılarımız milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktaran en kıymetli hazinelerimizdir. Tecrübelerinden istifade etmek, onlara saygı göstermek hem inancımızın hem de kültürümüzün gereğidir" diye konuştu.

Merkezin yaklaşık üç yıllık bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini aktaran Yaşar, proje kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki örneklerin incelendiğini, çağın ihtiyaçlarına uygun bir tesis planlandığını söyledi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın merkezin işletmesini üstlenmesinin kendileri için önemli bir güven göstergesi olduğunu dile getiren Yaşar, merkeze adını veren iş insanı Sait Ulusoy'un da yapım sürecine önemli katkılar sunduğunu belirterek her iki isme de teşekkür etti.

Merkezin işletmesinin Başkent Üniversitesi tarafından yürütüleceğini, Yenimahalle Belediyesi'nin ise hizmet sürecine destek vermeye devam edeceğini kaydeden Yaşar, "Yaşlılarımız ve Alzheimer hastalarımız güven içinde, hayatın içinde yaşamlarını sürdürecek. Bu tesis Yenimahalle'ye çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra yeni hizmete açılan tesis gezilerek basın mensuplarına tanıtıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

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