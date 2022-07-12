Yenimahalle İletişim Ofisi, 75 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
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Yenimahalle İletişim Ofisi, 75 bin kişiye ulaştı

12.07.2022 10:27
Yenimahalle İletişim Ofisi, 75 bin kişiye ulaştı

Ankara Yenimahalle iletişim ofisi, 25 kişilik ekibi ile vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinlemek için arama yaptı.

Ankara Yenimahalle iletişim ofisi, 25 kişilik ekibi ile vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinlemek için arama yaptı. Yenimahallerin istek ve şikayetleri hızlı bir şekilde çözüme kavuştu.

Yenimahalle sakinlerini tek tek arayarak istek, talep ve şikayetlerini dinleyen Yenimahalle Belediyesi İletişim Ofisi, 25 kişilik ekibi ile 75 bin kişiye arama yaptı. Aramalar sonucunda vatandaşlardan gelen 5 bin 902 şikayet ivedi bir şekilde çözülürken, belediyenin yetkisinde olmayan bin 459 şikayet de ilgili kurumlara iletildi. Whatsapp İhbar Hattı üzerinden mesaj gönderen 939 vatandaşın istekleri de çözüme ulaştı. İletişim Ofisi, toplamda 55 mahallesi bulunan Yenimahalle'nin 43 mahallesinde yaşayan vatandaşları aradı. Şu anda 44'üncü mahalle sakinlerini arayan ofis personeli, vatandaşların istek ve şikayetlerini sormaya devam ediyor.

"Amacımız gelen taleplere göre proje üretmek"

İletişim Ofisi ile gelen talepleri zaman kaybetmeden çözdüklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Halkın faydasına olmayan hiçbir projenin altına imza atmadım. Gerek kurduğumuz İletişim Ofisi gerek çağrı merkezi gerek sosyal medya hesaplarımız olsun tüm kanallardan halkımız bize kolaylıkla ulaşabiliyor. Amacımız mahalle sakinlerinden gelen talep ve isteklere göre proje üretmek" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenimahalle İletişim Ofisi, 75 bin kişiye ulaştı - Son Dakika

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