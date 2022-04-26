Yenimahalle Yahyalar Sakinleri Aynı Sofrada Buluştu - Son Dakika
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Yenimahalle Yahyalar Sakinleri Aynı Sofrada Buluştu

26.04.2022 12:41
Yenimahalle Yahyalar Sakinleri Aynı Sofrada Buluştu

Ramazanda her gün farklı bir mahallede iftar sofraları kurarak vatandaşları aynı masalarda buluşturan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Yahyalar Mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Ramazanda her gün farklı bir mahallede iftar sofraları kurarak vatandaşları aynı masalarda buluşturan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Yahyalar Mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

İlahiler ve Kuran tilaveti eşliğinde başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

"RAMAZAN HOŞGÖRÜ AYIDIR, PAYLAŞIM AYIDIR"

İftar programında vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ramazan ayı hoşgörü ayıdır, paylaşım ayıdır. Göreve geldiğimiz günden beri ramazan ayını en iyi şekilde geçirmeniz için çalışıyoruz. Ramazan'ın sonu bayram, hepinizin şimdiden bayramı mübarek olsun" dedi.

"YENİMAHALLE'DE YAŞAMAKTAN GERÇEKTEN MUTLULUK DUYUYORUM"

Programda Yaşar, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlar, Yaşar'dan ve hizmetlerinden çok memnun olduklarını dile getirdi. Yahyalar sakini Hamza Kayalı, "Yenimahalle'de yaşamaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Yenimahalle sosyal alanlarıyla, yollarıyla, kaldırımlarıyla, parklarıyla dört dörtlük bir ilçe. Başkan Yaşar bu mübarek Ramazan günü bizleri bu sofralarda buluşturdu, çocukluğuma gittim. Çok güzel bir atmosferde oruçlarımızı açtık. Eskileri yad ettik, komşularımızla kaynaştık. Başkanımız Fethi Yaşar'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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