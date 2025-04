Yenipazar Belediye Başkanı Ercan\'dan Büyükşehir\'e Teşekkür

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliği için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek desteklerin 'can suyu gibi' olduğunu ifade etti.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede özellikle mahalle yolları, incirlik bahçeleri ve banket bakımlarında büyük ihtiyaç duyulan iş makinelerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenipazar'a ulaştığını belirtti. Başkan Ercan, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çok güçlüyüz. Büyükşehir Belediye Başkanımın her dokunuşu bize can suyu gibi geliyor. Mahallelerimizde vatandaşlarımıza hizmet etmede en çok ihtiyaç duyduğumuz iş makineleri, incirlik bahçelerimiz ve banket bakımı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız topuklu efemiz Özlem Çerçioğlu'nun destekleriyle ilçemize geldi. Mahallelerimizde hizmet konvoyları kaldığı yerden devam edecek. Teşekkür ederim Büyük Başkan Özlem Çerçioğlu, sayenizde yapılmayan hizmetleri yapacağız, girilmeyen yollara gireceğiz. Her şey Yenipazar için" ifadelerine yer verdi. - AYDIN