Yenipazar Belediye Başkanı Ercan, Ramazan Bayramı\'nı Kutladı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşlarla bayramlaştı. Belediyede vatandaşları ağırlayan Başkan Ercan, bu vesileyle Ramazan Bayramını kutladı.

Ramazan Bayramının ikinci gününde Belediyede vatandaşları konuk eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, kendisini ziyaret eden vatandaşlarla bayramlaştı. Belediye Başkanı Malik Ercan, bu vesileyle tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Başkan Ercan, "Başta Yenipazar halkı olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Ramazan Bayramının; ilçemiz, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN