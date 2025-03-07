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Yenipazar Belediyesi 2 mahalleye yeni sosyal alan projesini hayata geçirirken mahallelerdeki eksiklikleri de gidermeye devam ediyor. Ekipler, ilçenin her bir köşesindeki kaldırımları ve yolları onarıyor.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın talimatları doğrultusunda, Direcik ve Donduran mahallelerine yeni sosyal alanlar yapılıyor. Bunun yanı sıra ilçe merkezindeki bozulan yol ve kaldırımların onarımları da devam ediyor. Yapılması planlanan yeni bir mezarlığın da yol çalışmasına başlayan Yenipazar Belediyesi, Direcik Mahallesinde ova ve tarla yollarını düzeltmeyi sürdürüyor.

Yenipazar'da 2 mahalleye yeni sosyal alanlar kazandırılıyor

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Mahallelerimize yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bir arada oturup dinlenebileceği, sohbet edebileceği yeni alanların çalışmalarını yapıyoruz. Donduran Mahallemize, Türk Bayrağımızın dalgalandığı Bayraktepe mevkisine yeni bir sosyal alan kazandırdık. Bir merdiven yaparak vatandaşların bu tepeye çıkmalarını sağladık. Şimdi de etrafını ağaçlandırıyoruz. Ardından buradaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine Direcik Mahallemizde yeni bir park hazırlığımız vardı. Taş döşeme işlemlerini bitirdik, ağaçlandırmayı yaptık, burada da düzenleme çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda her iki mahallemizdeki sosyal alanları hizmete açacağız. Yenipazar'da yaptığımız çalışmalarda her daim bize destek veren, bizlerin arkasında duran Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN