Yenipazar\'da Anons Sistemine Yenileme ve Güçlendirme

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde vatandaşların belediye anonslarını daha net şekilde duyabilmesi için hoparlörlerde bakım ve yenileme çalışması yapıldı.

Yenipazar Belediyesi, ilçe genelinde bazı bölgelerde yetersiz olan anons sistemini güçlendirmek için çalışma başlattı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla birlikte eskiyen hoparlörler yenileriyle değiştirildi. Ayrıca daha önce anons sisteminden faydalanamayan sokaklara da ilk kez hoparlör takıldı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda belediyemizden yapılan anonsları daha iyi duyabilmeleri adına hoparlörlerimizi bakım ve yenileme çalışması yaptık. Bazı sokaklara hiç gelmeyen anonslar, yeni takılan hoparlörler sayesinde tüm vatandaşlarımıza ulaşacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN