Yenipazar\'da Sanal Gerçeklik ile Eğitim

Yenipazar Merkez İlkokulu'nda gerçekleştirilen sanal gerçeklik uygulaması, öğrencileri geleceğin eğitim teknolojileriyle buluşturdu.

Yenipazar Merkez İlkokulu öğrencileri, hayat bilgisi dersinde sıra dışı bir öğrenme deneyimi yaşadı. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalından Doç. Dr. Alaattin Arıkan'ın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ders ortamına taşındı. Teknolojinin eğitimle buluştuğu uygulamada öğrenciler, özel VR gözlükleri aracılığıyla üç boyutlu sanal ortamlara adım attı. Mekansal kavramları deneyimleyerek öğrenen öğrenciler, ders içeriklerini yalnızca dinlemekle kalmayıp yaşayarak keşfetme fırsatı buldu. Etkileşimli uygulamalar sayesinde öğrenme sürecine aktif olarak katılan öğrencilerin derse olan ilgisi ve motivasyonunun önemli ölçüde arttığı gözlendi.

Yenipazar Merkez İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Sınıf ortamında gerçekleştirilen uygulamaları yakından inceleyen protokol üyeleri, teknolojinin eğitim süreçlerine sunduğu katkıları değerlendirdi.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, çağın gerekliliklerine uygun eğitim anlayışını önemsediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin teknolojiyle iç içe, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bu anlamlı çalışmada emeği geçen Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Özdemir'e ve uygulamayı başarıyla gerçekleştiren Doç. Dr. Alaattin Arıkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yenipazar'da eğitimin niteliğini artırmaya yönelik yenilikçi projelerin devam edeceğini vurgulayan Akyol, bilimi ve teknolojiyi eğitimle buluşturan çalışmalar sayesinde öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazırlanacağını ifade etti. - AYDIN