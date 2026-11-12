Yenipazar\'da umreye gidecek vatandaşlara Müftü Alkış bilgilendirme semineri verdi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Yenipazar Merkez Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen seminerde, umre ibadetine hazırlanan vatandaşlara kutsal yolculuk öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. İlçe Müftüsü Dr. Mesut Alkış tarafından verilen seminerde, umre ibadetinin önemi ve manevi boyutunun yanı sıra ibadetin usul ve esasları hakkında bilgi paylaşıldı. Seminer kapsamında umre ibadeti sırasında yerine getirilmesi gereken görevler, ibadetin doğru şekilde uygulanması ve kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Yenipazar Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, umre yolculuğuna çıkacak tüm vatandaşlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulunularak, ibadetlerinin kabul olması dileğinde bulunuldu.