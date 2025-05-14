Yenipazar\'da Yol Genişletme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Mestanlar Mahallesi yolunda sürdürülen yol genişletme çalışmaları hızla devam ediyor. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Mestanlar Mahallesi'nde süren yol genişletme çalışmalarının Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Yapılan yol çalışmaları sayesinde bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedeflendiğini belirten Başkan Ercan, çalışmalarda kendilerine destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür etti. Başkan Ercan, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ekipleriyle Mestanlar yol genişletme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Her şey Yenipazar için. Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu ve çalışma arkadaşlarına sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı. - AYDIN