Yenipazar\'da Yol ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde belediye ekipleri mahallelerde yol ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçede çeşitli kurumların çalışmaları nedeniyle bozulan yollar yapılan planlama doğrultusunda onarılıyor.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan haftaya Doğu ve Hamzabali Mahallelerinde başladıklarını belirterek çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Ercan, "İlçemizde çeşitli kurumların yaptıkları çalışmalar kapsamında bozulan yollarımızın tamiratlarını düzenlediğimiz iş programı kapsamında sırasıyla yapıyoruz. Ekiplerimiz cadde ve sokaklarda tamiratları yaparken, gereken noktalarda da müdahalelerini sürdürüyor" dedi.

Çalışmalar kapsamında Doğu Mahallesi Muzaffer Aksoy Caddesi'nde parke taşlarının yenileneceğini ifade eden Başkan Ercan, "Muzaffer Aksoy Caddesi'nde sökülen parke taşlarının yerine yeni döşeme çalışmasına yarın başlayacağız. Bugün zemin hazırlıklarını tamamlıyoruz" diye konuştu.

Hamzabali Mahallesi'nde de çevre düzenlemesinin devam ettiğini dile getiren Başkan Ercan, "Mahallemizde cemiyet alanına yeni bulaşık yıkama tezgahlarını kazandırıyoruz. Ayrıca ASKİ ekiplerimiz tarafından mahallemizde oluşan yağmur suyu göçüğünün kapatılması için de çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan, mahallelerde yürütülen hizmetlerin Yenipazar halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirterek, "Biz büyük bir aileyiz, her şey Yenipazar için" mesajını verdi. - AYDIN