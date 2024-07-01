Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi'ndeki bir siteyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Özyiğit, ilçede küçük sanayi sitesine ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konuda çalışma yaptıklarını söyledi.

Başkan Özyiğit, mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Eğriçam Mahallesi'ni gezen Özyiğit, vatandaşlarla hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında mahalle sakinleri çevredeki altyapı çalışmaları, yol düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanların iyileştirilmesi gibi konularında Başkan Özyiğit'e görüşlerini iletti. Özyiğit de vatandaşların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak, belediyenin devam eden çalışmaları ve gelecekteki projelerine dair bilgi verdi.

Çevredeki işletmelerden kaynaklı vatandaşlardan gelen gürültü şikayeti üzerine konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir'de küçük sanayi sitesine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, bu konuda çalıştıklarını söyledi. Özyiğit, "Kent içinde yer alan atölyeler, tamirhaneler ve çeşitli sanayi işletmeleri, genellikle yoğun gürültü üreten makine ve ekipmanlarla çalışıyor. Bu durum, maalesef çevrede yaşayan insanlar için rahatsız edici olabiliyor. Küçük sanayi siteleri, bu tür işletmeleri şehir merkezinden uzaklaştırarak, gürültü ve çevre kirliliğini de minimize ediyor. Ayrıca işletmeler için daha uygun çalışma ortamları sağlıyor. Bir süredir bu konu ile ilgili çalışıyoruz. Yenişehir'e küçük sanayi sitesi kazandırmamız gerekiyor" dedi.

Mahalle sakinleri Eğriçam'da hayata geçirilen Yenişehir Belediyesi Göçmen Balık Pazarı için Başkan Özyiğit'e teşekkür etti. Özyiğit, balık pazarının hemen karşısında GMK Bulvarı üzerinde büyük bir kent kütüphanesi inşa edeceklerini de dile getirerek şunları söyledi: "Bu kütüphanemiz modern çalışma alanları, okuma salonları, dijital kütüphane hizmetleri ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak çok yönlü bir merkez olacak. İçerisinde çocuk kütüphanesi ve oyuncak müzesi de yer alacak. Özellikle gençlerimizin ve öğrencilerimizin eğitim hayatlarını desteklemek adına önemli bir adım olacak. 6 ay içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Hayırsever hemşehrimizin desteğiyle hayata geçireceğiz. Kentimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Özyiğit, Eğriçam Mahalle Muhtarı İbrahim Önel ve vatandaşlarla birlikte mahalledeki sokakları da gezdi, şikayet ve önerileri yerinde dinledi. - MERSİN