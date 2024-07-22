Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Cemevi\'nde Aşure etkinliğine katıldı

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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, birbirimize kenetlenerek geleceğe daha umutla bakıyoruz" dedi.

Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure etkinliğine katılan Özyiğit, vatandaşlarla bir araya geldi, birliktelik mesajı verdi. Gülbeng ile başlayan etkinlik, semah, konuşmalar ve aşure ikramı ile sona erdi.

Etkinlikte konuşan Özyiğit, Muharrem ayının, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel sembollerinden biri olduğunu söyledi. Tutulan oruçların ve paylaşılan aşurelerin kabul olmasını dileyen Öztürk, şunları kaydetti: "Aşure, farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu zenginlik ve lezzet ile toplumumuzun birlik ve beraberliğini simgeler. Biz de bu birliktelik ruhuyla, farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, birbirimize kenetlenerek geleceğe daha umutla bakıyoruz. Bugün burada, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmenin, birlikte olmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak, toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik bağlarını her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte, daha güçlü, daha mutlu ve daha huzurlu bir Yenişehir için el birliğiyle çalışacağız."

Muharrem ayının sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni eden Özyiğit, "Aşuremizin bereketiyle, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel günlerde buluşmayı diliyorum" dedi. - MERSİN