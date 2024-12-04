Yenişehir Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi

Yenişehir Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Dünya Engelliler Günü etkinliğinde engelli bireyler ve aileleriyle buluşarak taleplerini dinledi ve destekler hakkında bilgi verdi.

04.12.2024 14:12  Güncelleme: 14:13
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Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Mersin'de yaşayan engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Mersin'de yaşayan engelli bireyler Yenişehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi ve Yenişehir Kent Konseyi iş birliğiyle organize edilen etkinlikte bir araya geldi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de etkinliğe katılarak engelli bireylerle buluştu. Etkinlik boyunca engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden Başkan Özyiğit, taleplerini dinledi ve Yenişehir Belediyesinin sağladığı destekler hakkında bilgi verdi.

"Yenişehir'de dayanışma ruhu her zaman çok güçlü. Bu ruhla engelleri birlikte aşıyoruz"

Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve hanelerde incelemelerde bulunan sosyal hizmet ekibinin yürüttüğü çalışmaların her zaman engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini ifade eden Özyiğit, erişilebilir bir yaşam için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Özyiğit, "Sosyal hizmet ekiplerimiz aracılığıyla engelli bireylerimizle daima iletişim halindeyiz. Bu ekiplerimiz, haneleri ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çözümler üretiyor. Eğer bir yara varsa, hep birlikte mücadele ederek o yarayı kapatma noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Yenişehir'de dayanışma ruhu her zaman çok güçlü. Bu ruhla engelleri birlikte aşıyoruz" dedi.

"Erişilebilir bir Yenişehir oluşturma yolunda çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek"

Etkinlikte Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesinden gelen bir talebe de yanıt veren Özyiğit, "Derneğimizin bir engelli nakil aracı talebi oldu. Bu talebi en kısa sürede yerine getireceğiz. Çünkü engelli bireylerimizin sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcudur. Erişilebilir bir Yenişehir oluşturma yolunda çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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