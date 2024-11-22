Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, mahalle muhtarlarıyla düzenlediği akşam yemeğinde, eşit hizmet sunma hedefi ve muhtarların önemine değindi. Muhtarlar, başkanla iletişimlerinin kolay olduğunu belirterek toplantıların devam etmesini istedi.

22.11.2024 16:37  Güncelleme: 16:41
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 71 Mahalleye de eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, "Bizim muhtarlarımıza olan güvenimiz de desteğimiz de tamdır" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Sinanpaşa Külliyesi'nde akşam yemeğinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Başkan Ercan Özel'in yanı sıra İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akın, BUSKİ Müdürü Mustafa Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Silahlı ve Rıdvan Sağlık ile birlikte daire müdürleri, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Enver Zengin ve mahalle muhtarı katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Ercan Özel, "224 kilometre kare yüz ölçümüne sahip ilçemizin, her bir metrekaresine hizmet etmek için göreve seçildiğim günden bu yana, sizlerle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyerek konuşmasına başladı.

'Özverili ve zor bir görev'

Programa katılım gösteren tüm muhtarlara teşekkür eden Başkan Ercan Özel, "Görevlerinizin ne denli zor ve özverili olduğunu biliyorum. Her biriniz, kendi mahallenizdeki ihtiyaçları ve talepleri en iyi şekilde yansıtmak için çaba gösteriyorsunuz. Bu, sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri sonsuzdur. Bunların tamamını yerine getirebilmek ise imkansızdır. Ama tüm bunlara rağmen her bir vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışmalıyız" dedi.

Mahalle ziyaretlerine devam

Yenişehir Belediyesi olarak bugüne kadar mahallelere yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Ercan Özel, sık sık kırsal mahalleleri ziyaret ettiğinden bahsetti. Başkan Özel, "Göreve başladığımız günden bu güne kadar, mahallelerinizdeki sorunları çözmek, taleplerinizi yerine getirmek için sizleri ziyaret etmeye çalışıyorum. Hatta bu ziyaretleri daha organize bir şekilde yapmak için plan ve program yaparak, birim müdürlerimizle birlikte bu toplantılara devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan'a muhtarlardan teşekkür

Başkan Ercan Özel'in ardından tek tek söz alan mahalle muhtarları, mahallesindeki sorunları ve yapılması gereken hizmetler hakkında bilgi verdi. Muhtarlar; "Göreve başladığımız günden beri, başkanımızla çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını aktarıyor ve hizmet alabiliyoruz. Bu toplantıların sürekli hale gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandılar. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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