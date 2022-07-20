Yenişehir Belediyesi'nden 'tırtıl' operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Yenişehir Belediyesi'nden 'tırtıl' operasyonu

20.07.2022 16:21

Yenişehir Belediyesi'nden 'tırtıl' operasyonu İlçe genelinde ayçiçeği tarlalarını istila etmeye başlayan çayır tartılıyla mücadelede çiftçilerin imdadına Yenişehir Belediyesi yetişti.

Yenişehir Belediyesi'nden 'tırtıl' operasyonu

BURSA - İlçe genelinde ayçiçeği tarlalarını istila etmeye başlayan çayır tartılıyla mücadelede çiftçilerin imdadına Yenişehir Belediyesi yetişti.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'ın "Ayçiçeği tarlalarını istila eden 'çayır tırtılı' (Loxostegesticticalis), Yenişehir'de de zarara yol açtı. Tedbir alınmadığı takdirde çiftçinin bu yıl verim alması imkansız" açıklamasının ardından Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Belediyede derhal kriz masası kuran Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, konuyu Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası yönetimiyle görüştü. Ardından ilçe genelinde durum tespiti yapılması kararlaştırıldı ve oluşturulan ekipler, zamanla yarışarak Yenişehir'in tarım arazilerinde tarama yaptı. Yapılan ilk tespitlere göre, Marmara Bölgesi'nde görünen çayır tırtılının Yenişehir genelinde toplam 65 bin dönüm ayçiçeği ekili alanda bin 300 dönüme zarar verdiği belirlendi.

Konuyu bilim insanlarıyla da görüşen Başkan Davut Aydın, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne söz konusu zararlıyla havadan mücadele için özel bir firmadan 2 adet ilaçlama 'drone'u kiralanmasını istedi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Davut Aydın, "Arkadaşlarımız 'drone'lerin kiralama işlemini tamamladı. Tek bir drone 12 dakikada 25 dönüm araziyi ilaçlıyor. Merkez ve kırsal mahallemizde gerçekleştireceğimiz ilaçlamanın tüm maliyetini Yenişehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. İlaç alımı için 400 bin TL kaynak ayırdık. Yeter ki çiftçimizin yüzü gülsün, emeği zayi olmasın. Gerekirse bütçe takviyesi de yapacağız" dedi.

İlaçlama işlemine bu sabah itibariyle başlandığını duyuran Başkan Davut Aydın, "Zararlıyla mücadelemiz Yenişehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yenişehir Ziraat Odası ve 2 drone kiraladığımız özel firma işbirliği ile yapılacak. Koordinasyonu Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sağlayacak. Çiftçimizin derdi bizim derdimiz. Hiç merak etmesinler, telaşa kapılmasınlar, hep birlikte bu zararlıyla mücadeleden başarıyla çıkacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Alanya'da aranan hükümlü yakalandı Alanya'da aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Davut Aydın, Yenişehir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi'nden 'tırtıl' operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:23 Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
14:59 Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
11:16 Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:40:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi'nden 'tırtıl' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement